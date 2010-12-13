В Житомирской обл. валовое производство агросектора выросло на 101,4%

13:48, 13 декабря 2010
Агро
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В Житомирской области за 11 месяцев этого года валовое производство продукции агросектора выросло к соответствующему периоду 2009 года на 101,4% - до 3 млрд. 90 млн. грн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении агропромышленного развития Житомирской облгосадминистрации со ссылкой на заместителя начальника управления Марию ЗРОБОК.

По ее словам, прогноз итогов работы АПК региона в текущем году является положительным.

При этом М.ЗРОБОК уточнила, что в сельхозпредприятиях области за 11 месяцев т.г. валовое производство продукции АПК выросло на 105%, в хозяйствах населения – на 100,2%. Удельный вес сельхозпредприятий в общем валовом объеме производства продукции АПК составляет 26,1% (+0,4% к прошлому году). "По прогнозным показателям, производство валовой продукции АПК в этом году составит 3 млрд. 378 млн. грн., или 101,6% к показателю на начало этого года", - сказала М.ЗРОБОК.

Справка УНИАН. В аграрном секторе Житомирской области осуществляют производственную деятельность 1335 субъектов хозяйствования, из них 749 фермерских хозяйств. Основу мелкотоварного производства региона составляют более 360 тыс. личных крестьянских хозяйств.

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