В Ивано-Франковской обл. производство мяса увеличилось на 109%

В Ивано-Франковской области за январь-ноябрь этого года производство мяса всех видов (в живом весе), сравнительно с соответствующим периодом 2009 года, выросло на 109,1% или 88,5 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Ивано-Франковской области. Согласно предоставленной информации, производство молока всех видов за этот период составляет 95,9% или 439,1 тыс. тонн. Также в области выработано яиц птицы всех видов 661,8 тыс. штук, что составляет 115,1% к соответствующему периоду 2009 года.