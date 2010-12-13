Аграрный комитет ВР рекомендует принять законопроект о декларировании остатков сахара

Парламентский комитет по вопросам аграрной политики и земельных отношений рекомендует парламенту принять во втором чтении и целом законопроект о внесении изменений в Закон "О государственном регулировании производства и реализации сахара" (относительно декларирования остатков сахара). Об этом говорится в сообщении информационного управления Верховной Рады Украины.

Проектом (реестр. №6380) предусмотрено внесение в действующий закон понятия «декларирование остатков сахара» - предоставление субъектами предпринимательской деятельности декларации об имеющихся объемах сахара, который находится в их собственности.

Как отмечалось во время обсуждения, декларирование планируется признать обязательным для всех субъектов предпринимательской деятельности независимо от формы собственности. При этом порядок декларирования остатков сахара будет определяться Кабинетом министров Украины.

По мнению членов комитета, ведомости о субъектах предпринимательской деятельности и объемах сахара, отмеченные в декларации, должны быть конфиденциальной информацией, а субъекты предпринимательской деятельности – нести ответственность за полноту и достоверность данных, отмеченных в декларации.

Народные депутаты отметили также, что проект закона содержит норму, в соответствии с которой, в случае неподачи или несвоевременного представления декларации об объеме сахара, который находится в собственности субъекта предпринимательской деятельности, или при внесении в декларацию неполных или недостоверных данных, с субъекта предпринимательской деятельности будет взиматься штраф в размере пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан, который будет перечисляться в местный бюджет по месту регистрации субъекта предпринимательской деятельности.