В Житомирской обл. производство сахара выросло в 1,5 раза
14:01, 13 декабря 2010Агро
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В Житомирской области за 11 месяцев этого года производство сахара выросло в 1,5 раза – до 27,7 тыс. тонн.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении агропромышленного развития Житомирской облгосадминистрации.
Отмечается, что достичь таких результатов удалось благодаря тому, что в этом году поступления сахарной свеклы на сахарные заводы региона увеличились на 79% против прошлогоднего показателя. Также на 88 тыс. тонн увеличено к прошлогоднему периоду производство сахарной свеклы – до 304, 2 тыс. тонн.
Сахар в области в сезоне 2010 года производили Андрушевский, Червонский сахарные заводы и сахарный заводом им. Цюрупы.
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