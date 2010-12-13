В Житомирской обл. производство сахара выросло в 1,5 раза

В Житомирской области за 11 месяцев этого года производство сахара выросло в 1,5 раза – до 27,7 тыс. тонн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении агропромышленного развития Житомирской облгосадминистрации.

Отмечается, что достичь таких результатов удалось благодаря тому, что в этом году поступления сахарной свеклы на сахарные заводы региона увеличились на 79% против прошлогоднего показателя. Также на 88 тыс. тонн увеличено к прошлогоднему периоду производство сахарной свеклы – до 304, 2 тыс. тонн.

Сахар в области в сезоне 2010 года производили Андрушевский, Червонский сахарные заводы и сахарный заводом им. Цюрупы.