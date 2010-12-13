В Сумской обл. подорожали хлеб, масло, жиры

В Сумской области в ноябре подорожали хлеб, масло, жиры, подешевели - фрукты, овощи, мясо и рыба.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении статистики в Сумской области, среди продуктов питания подешевели фрукты - на 4,0%, овощи - на 0,9%, мясо и мясопродукты - на 0,5%, рыба и продукты из рыбы - на 0,4%, сахар, джем, мед, шоколад и кондитерские изделия - на 0,2%. При этом стали дороже другие продукты питания: хлеб и хлебопродукты - на 1,2%, масло и жиры - на 0,8%, молоко, сыр и яйца - на 0,1%.

Индекс цен на безалкогольные напитки составил 100,6%.

Цены на алкогольные напитки, табачные изделия увеличились в целом на 0,3%, в т.ч. алкогольные напитки - на 0,8%.

Цены (тарифы) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива

выросли на 2,7% за счет повышения цен (тарифов) на горячую воду и отопление - на 8,4%, а также увеличения стоимости услуг по содержанию и ремонту жилья - на 3,7%, квартирной платы - на 2,2%.

Рост стоимости дошкольного и начального образования (на 4,9%) обусловило повышение цен в сфере образования (на 1,2%).

На общее увеличение цен (тарифов) в сфере отдыха и культуры (на 1,1%) повлияло повышение стоимости услуг отдыха и культуры на 3,3%.

Цены (тарифы) на транспорт в целом выросли на 0,5% за счет подорожания топлива и масел (на 1,0%).

В сфере здравоохранения цены выросли на 0,4%, в частности стоимость стоматологических услуг повысилась на 1,2%.

Предметы домашнего обихода, бытовая техника и текущее содержание жилья подорожали на 0,3%. Инструменты и оборудование для дома и сада выросли в цене на 2,5%, домашний текстиль подорожал на 1,0%, а товары и услуги для ежедневной поддержки дома подешевели на 0,7%.

На 0,6% подорожали одежда и обувь, на 0,3% - услуги ресторанов и гостиниц, а также различные товары и услуги. Цены (тарифы) на услуги связи остались на уровне цен прошлого месяца.

Справка УНИАН. В ноябре 2010 г. индекс потребительских цен в Сумской области составил 100,4% (по Украине - 100,3%), а на потребительском рынке области в ноябре по сравнению с октябрем индекс цен на продукты питания и безалкогольные напитки составил 99,9%.