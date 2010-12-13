В Крыму подешевели цитрусовые, подорожали - бананы и маргарин

В Крыму в ноябре больше всего подешевели цитрусовые, подорожали - бананы и маргарин. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в АРК.

Согласно сообщению, в целом в ноябре в Крыму продукты питания и безалкогольные напитки подешевели на 0,2%. Среди продовольственных товаров наиболее всего подешевели цитрусовые - на 14,9%. Цены на корнеплоды, лук репчатый, грибы и яйца снизились на 5,9%, картофель - 4,8%, рис - 4,2%, свежую, охлаждённую и замороженную свинину - на 3,5%.

Одновременно повышение цен отмечено на бананы - на 5,9%, маргарин - 5,1%, масло растительное - 3,5%, капусту - 3,3%, алкогольные напитки - 2,9%, огурцы и помидоры закрытого грунта - 2,8%, консервированные овощи, виноград и сахар - 2,7%, яблоки - 2,4%, соусы, приправы, творог, какао и масло сливочное - на 2,1%.

Среди непродовольственных товаров и услуг на 5,1% возросла стоимость ювелирных изделий, каменный уголь подорожал на 5,0%, лейкопластыри - 3,9%, телевизоры - на 2,5%. Снижение цен наблюдалось на услуги санаторно-курортных учреждений - на 4,3%, обогреватели - 2,5%, цветы - на 1,4%.

Индекс потребительских цен (индекс инфляции) в Автономной Республике Крым в ноябре 2010 г. по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,1%; с начала года -108,4%.

Как сообщал УНИАН, индекс потребительских цен (индекс инфляции) в Крыму в октябре 2010 г. (по сравнению с предыдущим месяцем) составил 99,4%; за 10 месяцев 2010 года - 108,3% (в январе-октябре 2009 г. - 112,7%).