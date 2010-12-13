Завтра на юге и востоке Украины ожидается сильный снег

Завтра ночью в Крыму, а утром и днем в южной части, Донецкой и Днепропетровской областях ожидаются сложные погодные условия: сильный снег и мокрый снег (в Крыму и Приазовье днем с дождем), местами налипание мокрого снега, гололед, метели, усиление ветра 17-22 м/с, в Крыму и Приазовье местами 25-30 м/с.

Температура ночью 3-8°, днем 0-5° мороза; в Крыму ночью от 4° мороза до 1° тепла, днем 3-8° тепла, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

На остальной территории - переменная облачность, без существенных осадков, только ночью в западных областях, а днем в карпатском регионе небольшой снег. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью 8-13° мороза, на западе и севере до 16°, днем 5-10° мороза; в Закарпатье ночью 4-9°, днем 2-7° мороза.

На дорогах Украины гололедица.

В Киевской области во вторник осадков не ожидается. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 5-10° мороза. В Киеве температура ночью 11-13°, днем 6-8° мороза.