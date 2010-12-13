Кабмин предлагает в 2011 г. предусмотреть 6,8 млрд. грн. на программу развития села

Кабинет министров Украины предлагает предусмотреть в 2011 году на государственную целевую программу развития украинского села на период до 2015 года 6,839 млрд. грн., в том числе, 4 млрд. 625 млн. 973,6 тыс. грн. из общего фонда и 2 млрд. 212 млн. 967,9 тыс. грн. из специального фонда государственного бюджета на 2011 год. Об этом говорится в проекте закона №7000 «О Государственном бюджете Украины на 2011 год», внесенном на рассмотрение парламента 10 декабря т.г.

В частности, расходы общего фонда государственного бюджета предусмотрены в 2011 г. по программе "селекция в животноводстве и птицеводстве на предприятиях агропромышленного комплекса" в сумме 75,2 млн. грн.

В 2011 году на борьбу с вредителями и болезнями сельскохозяйственных растений запланированы расходы за счет средств общего фонда по программе "Мероприятия по борьбе с вредителями и болезнями сельскохозяйственных растений" в сумме 902,5 тыс. грн.

На программу "Селекция в растениеводстве" планируется выделить 30 млн. грн. из общего фонда госбюджета.

По бюджетной программе "Осуществление финансовой поддержки предприятий агропромышленного комплекса через механизм удешевления кредитов" планируется направить за счет средств общего фонда 981 млн. 416,5 тыс. грн. Как отмечается в пояснительной записке, это позволит привлечь в аграрный сектор 6,5 млрд. грн. льготных кредитов.

По бюджетной программе "Формирование государственного интервенционного фонда Аграрным фондом» на 2011 год предусматриваются расходы по специальному фонду в сумме 220 млн. грн.

На выполнение бюджетной программы "Реформирование и развитие коммунального хозяйства в сельской местности" предусматриваются расходы за счет общего фонда в объеме 7 млн. 761,5 тыс. грн. В пояснительной записке отмечается, что за счет этих средств будет создано 3 подразделения по ремонту и эксплуатации сельского жилищно-коммунального хозяйства, реконструировано 18 артезианских скважин с заменой глубинных насосов, 2 котельные с заменой котлов.

По бюджетной программе "Предотвращение распространения возбудителей инфекционных болезней животных" в 2011 году расходы за счет общего фонда предусмотрены в сумме 20 млн. грн.

По бюджетной программе "Закладка и надзор за молодыми садами, виноградниками и ягодниками" предусмотрено направить 28 млн. грн. за счет спецфонда.

Также предусматривается направить средства по программе "Предоставление кредитов фермерским хозяйствам" в объеме 28 млн. грн. из спецфонда госбюджета.

В пояснительной записке отмечается, что за счет средств общего фонда государственного бюджета введены новые бюджетные программы на общую сумму 205 млн. грн. в поддержку развития агропромышленного комплекса, в том числе: "Частичное возмещение субъектам хозяйствования стоимости строительства и реконструкции животноводческих ферм и комплексов и предприятий из производства комбикормов" - в сумме 50 млн. грн.; «Государственная поддержка сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов» - в сумме 5 млн. грн.; "Финансирование мероприятий по защите, воссозданию и повышению плодородия почв" – в сумме 5 млн. грн.; "Бюджетная животноводческая дотация и государственная поддержка производства продукции растениеводства" – в сумме 100 млн. грн.; "Частичная компенсация стоимости сложной сельскохозяйственной техники отечественного производства" – в сумме 10 млн. грн.; "Финансовая поддержка создания оптовых рынков сельскохозяйственной продукции" – в сумме 10 млн. грн.; "Закупка племенных нетелей и коров со следующей их реализацией сельскохозяйственным предприятиям на условиях финансового лизинга" – в сумме 25 млн. грн.

Также в пояснительной записке отмечается, что в 2011 году сумма налога на добавленную стоимость, которая должна платиться в бюджет перерабатывающими предприятиями всех форм собственности за реализованные ими молоко, молочное сырье и молочные продукты, мясо и мясопродукты, другую продукцию переработки животных, закупленных в живом весе (шкуры, субпродукты, мясо-костная мука), в полном объеме засчитывается в специальный фонд государственного бюджета и направляется на государственную поддержку отрасли животноводства, в сумме 2 млрд. 30 млн. грн.

