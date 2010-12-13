Предварительные убытки от наводнения на Закарпатье достигают 61 млн. грн.

Предыдущие убытки от наводнения 7-10 декабря в Закарпатской области достигают 61 млн. грн., и в основном это сумма нанесенного стихией ущерба инфраструктуре области.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-центре Закарпатской облгосадминистрации.

Как говорится в сообщении, такие цифры были озвучены сегодня во время внеочередного заседания комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций под председательством первого заместителя председателя Закарпатского ОГА Ивана БУШКО.

Во время совещания прозвучало, что наводнение 7-10 декабря по уровням повышения воды приблизилась к историческому наводнению 2001 года, а уровень в реке Боржава стал выше, чем за предыдущие 12 лет.

Наводнение в Закарпатье получило официальный статус чрезвычайной ситуации природного характера регионального уровня.

По предварительным подсчетам, водному хозяйству области нанесен ущерб на сумму свыше 10 млн. грн.

Потери Закарпатского облавтодора следующие: повреждены 4,2 км дорог, 42,6 км водоотводных каналов, 38,9 км дорожного полотна. Среди дорог государственного значения больше всего пострадала трасса «Мукачево – Рогатин - Львов». Предварительные убытки отрасли достигают свыше 16 млн. грн.