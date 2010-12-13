Кабмин выделил Минагрополитики 100 млн. грн. на кредиты Аграрному фонду

Кабинет Министров Украины выделил Министерству аграрной политики и продовольствия 100 млн. грн. за счет средств Стабилизационного фонда на возвратной основе для предоставления кредитов Аграрному фонду на формирование государственного интервенционного фонда, а также на закупку материально-технических ресурсов для потребностей сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Об этом говорится в постановлении Кабмина №1127 от 29 ноября 2010 года, опубликованном на сайте правительства.

Также Минагрополитики выделено 50 млн. грн. для частичного возмещения субъектам хозяйствования стоимости строительства и реконструкции животноводческих ферм и комплексов и предприятий по производству комбикормов.

Для выделения средств предусматривается перераспределение бюджетных назначений в рамках общего фонда госбюджета.