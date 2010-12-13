Программа сейсмобезопасности Крыма финансируется на 20% от потребности

Председатель Крымского экспертного союза по оценке сейсмической опасности и прогнозу землетрясений Белла ПУСТОВИТЕНКО заявляет, что ежегодно на программу сейсмобезопасности Крыма выделяется около 300-350 тыс. грн., что составляет около 20% от потребности.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре крымского парламента, об этом Б.ПУСТОВИТЕНКО сказала на заседании Постоянной комиссии Верховной Рады АРК по нормотворческой деятельности и правовым вопросам.

По словам эксперта, в связи с низким финансированием программы в Крыму "ведется только самая необходимая работа, то есть мониторинг". При этом постоянно идет сокращение сейсмостанций, и после закрытия станции на Донузлаве западный Крым остался без контроля, а шельф Черного моря у северо-западного побережья Крыма отличается особой сейсмичностью. Б.ПУСТОВИТЕНКО подчеркнула, что в Крыму обязательно нужно проводить и работы по оценке сейсмического риска.

По мнению членов комиссии крымского парламента, такая ситуация недопустима, поскольку только два региона Украины - Крым и Одесская область находятся в зоне возможных 9-балльных землетрясений. "Мы обязательно продолжим действие этой программы, причем ее финансирование должно быть увеличено" - сказала председатель комиссии Людмила ЛУБИНА.

Члены комиссии также высказались за сохранение программы "Сейсмобезопасность АРК и защита населения от сильных землетрясений", сообщили в пресс-центре парламента автономии.