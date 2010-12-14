Импорт минудобрений в Украине вырос на 82%, экспорт - на 6,7%

Украина в январе-октябре этого года увеличила импорт минеральных удобрений на 82,2%, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, – до 358 млн. 109 тыс. долл. США.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, за указанный период экспорт минеральных удобрений увеличился на 6,7% – до 733 млн. 215,6 тыс. долл.

Как сообщал УНИАН, в 2009 году Украина сократила экспорт минеральных удобрений, по сравнению с 2008 годом, на 57% – до 857 млн. 847,7 тыс. долл., импорт – на 57,4% - до 257 млн. 345,8 тыс. долл.