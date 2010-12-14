В Николаевской обл. больше всего подорожали творог и молоко

В ноябре текущего года на потребительском рынке Николаевской области на 2,5% подорожали молоко, сыр и яйца. Об этом УНИАН сообщили в отделе статистики цен Главного управления статистики в Николаевской области.

Сообщается, что масло и жиры подорожали в среднем на 1,3%: маргарин – на 4,4%, масло сливочное – на 4,1%, растительное масло – на 1,3%. Сахар подорожал на 2,5%. Вместе с тем, снизились в цене овощи - на 3,4%, фрукты – на 2,5%, мясо и мясопродукты – на 0,6%.

На потребительском рынке непродовольственных товаров за ноябрь текущего года оплата за жилье, воду, электроэнергию, газ и прочие виды топлива увеличилась на 0,2%. Причиной стало повышение стоимости сжиженного газа на 1,9% и твердого топлива – на 0,4%, а также оплаты за проживание в общежитиях – на 0,7%.

В транспортной сфере из-за подорожания бензина на 2,2% наблюдался рост цен на 0,9%.

Справка УНИАН. Индекс потребительских цен по Николаевской области в ноябре 2010 года составил 100,1%, с начала года – 109,2%.