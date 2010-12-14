В Симферополе подорожали тепличные огурцы и помидоры

В ноябре этого года в Симферополе больше всего подорожали тепличные огурцы и помидоры, подешевели – морковь и цитрусовые. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в АРК.

Согласно сообщению, в ноябре среди продовольственных товаров наибольший рост цен наблюдался на огурцы и помидоры закрытого грунта - на 66,9% и 52,1%, соответственно. Хлопья овсяные подорожали на 10,9%, виноград - 9,8%, крупы перловая и ячневая - 8,9%, бананы, маргарин - 6,8%, лук репчатый - 6,7%, крупа манная, консервированные грибы - 6,4%, яблоки - на 5,1%.

Кроме того, на 4,8% выросли цены на пшено и пиво. Какао подорожало на 4,6%, водка - 4,4%, колбасы сырокопченые и сухофрукты - 4,3%, творог - 3,7%, майонез - 3,6%, шампанское и уксус - 3,5%, масло растительное - 3,2%, капуста белокочанная - 2,7%, сахар и йогурт - 2,6%, чай - на 2,3%.

Одновременно снижение цен зафиксировано на морковь - на 14,6%, цитрусовые - 13,9%, тыкву - 13,7%, яйца - 9,1%, грибы - 9,0%, чеснок - 6,6%, картофель - 5,2%, свинину - 4,9%, свеклу - 4,0%.

Среди непродовольственных товаров возросли цены на электролампы - на 16,4%, ювелирные изделия из золота и антибиотики - 9,4%, каменный уголь - 8,5%, телевизоры цветные - 5,7%, стиральные машины - 5,2%, пылесосы - 4,8%, мази - на 4,7%.

Наряду с этим наблюдалось снижение цен на плавки мужские - на 8,6%, цветы живые и обогреватели - 3,9%, телефонные аппараты - 3,1%, синтетические моющие средства - на 1,3%.

В сфере услуг возросла стоимость ремонта обуви и услуг дошкольных учреждений на 2,3%. Подорожали услуги гостиниц на 0,6% и стоимость авиабилетов - на 0,2%.

Индекс потребительских цен (индекс инфляции) в Автономной Республике Крым в ноябре 2010 г. по сравнению с предыдущим месяцем составил- 100,1%; с начала года -108,4%.