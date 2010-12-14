Прокуратура Крыма требует вернуть государству активы Первомайской пищевкусовой фабрики

Прокуратура Крыма предъявила иск в Хозяйственный суд автономии об истребовании и возвращении государству активов Первомайской пищевкусовой фабрики (пгт. Первомайское) стоимостью 2,8 млн. грн.

Об этом сообщила УНИАН пресс-служба надзорного ведомства.

Строения и оборудование, служившие для производства продуктов питания, ранее незаконно были переданы обществу с ограниченной ответственностью, которое в добровольном порядке отказывается их возвращать.

«В связи с этим обстоятельством прокуратура в судебном порядке добивается истребования имущества фабрики, без которого невозможно осуществление производственной деятельности», - говорится в пресс-релизе.

Исковое заявление предъявлено 13 декабря в интересах крымского парламента, Министерства аграрной политики региона и фабрики.