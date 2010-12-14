«Укррос» увеличил производство сахара на 29%

Сахарные заводы ОАО «Сахарный союз «Укррос» в текущем сезоне произвели 174 тыс. тонн сахара, что на 29% больше, чем в 2009 году. Как сообщила УНИАН пресс-служба компании, таких результатов удалось достичь благодаря наращиванию производства сахара из сахара-сырца.

Сообщается, что в 2010 году заводами произведено 59 тыс. тонн сахара из сахара-сырца против 4 тыс. тонн в 2009 году. Производство сахара из сахарной свеклы уменьшилось по сравнению с прошлым годом на 12% и составило 115 тыс. тонн.

«Сезон производства сахара из сахарной свеклы в этом году проходил в сложных условиях. Сахарная свекла практически во всех регионах страны не смогла набрать необходимый уровень сахаристости из-за неблагоприятных погодно-климатических условий. Несмотря на это, менеджмент компании удовлетворен результатами сезона сахароварения», - отметил председатель Совета директоров ОАО «Сахарный союз «Укррос» Владимир ГРИГОРЕВСКИЙ.

Отмечается, что в 2011 году, в соответствии со стратегией наращивания собственной сырьевой базы, компания планирует увеличить площадь под сахарной свеклой на 15%. Для этого сельскохозяйственные предприятия подготовили 18 тыс. га земли под посевы сахарной свеклы.

Справка УНИАН. ОАО «Сахарный союз «Укррос» создано в 2007 году. В состав компании входят 5 сахарных заводов и 21 сельскохозяйственное предприятие. В управлении компании находилось около 100 тыс. га земли.