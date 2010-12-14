В Хмельницкой области 95% озимых в удовлетворительном состоянии

В Хмельницкой области по состоянию на 14 декабря 95% озимых культур находятся в удовлетворительном состоянии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель председателя Хмельницкой ОГА по вопросам АПК Владимир ГАЛИЩУК во время прямой телефонной линии.

"Есть все надежды, что будущий урожай озимых при таких погодных условиях хорошо сохранится зимой. Тем более, что проведено комплексное мероприятие по защите зерновых от мышевидных грызунов", - сказал он.

Справка УНИАН. В Хмельницкой области под урожай озимых зерновых культур засеяно 320 тыс. га, из них 250 тыс. га - озимой пшеницы и ржи, 70 тыс. га - озимого рапса.