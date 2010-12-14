«Агролига» завершила частное размещение на 1 млн. евро

ГК «Агролига», украинская холдинговая компания, производитель подсолнечного масла и сельскохозяйственной продукции, успешно завершила частное размещение на сумму 1 млн. евро. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Авторизованным советником размещения выступило WDM Autoryzowany Doradca sp. z o.o.

Инвесторы подписались на 51 260 новых акций, что составляет 16,67% капитала группы.

«Коэффициент P/E для этого частного размещения был выше 5, поэтому большое количество заинтересованных инвесторов нас не удивило. Спрос был больше, чем предлагалось акций, но мы решили не увеличивать объем предложения, поскольку не хотим дальнейшего размытия существующей структуры акционеров. Запланированная цель в 1 млн. евро достигнута, что позволяет профинансировать одну треть необходимых инвестиций. Сейчас мы подготавливаем дебют на New Connect, который планируется на начало 2011 года», - сообщил президент Совета Директоров и соучредитель ГК Агролига Александр БЕРДНИК.

По его словам, привлеченные средства будут направлены на покупку новой производственной линии и увеличение молочного стада. «Общая стоимость инвестиций составляет 3,6 млн. евро, из которых 2,6 млн. мы покрываем собственными средствами. Справка УНИАН. ГК «Агролига» работает на украинском рынке агропродукции с 1992 г. Занимается выращиванием зерновых культур, переработкой семян подсолнечника и молочным животноводством. ГК обрабатывает более 5,5 тыс. га земли в Харьковской области.

Мощность завода по переработке семян подсолнечника составляет 20 тыс. тонн в год. Молочное стадо насчитывает более 500 голов.