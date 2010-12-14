Государственная поддержка в АПК теряет стимулирующую функцию – эксперты

Государственная поддержка уже не является фактором, обусловливающим развитие агропромышленного комплекса Украины.

Такое мнение УНИАН озвучили в ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ) со ссылкой на проект Закона «О Государственном бюджете Украины на 2011 год».

В частности, объемы расходов на Министерство аграрной политики в 2011 году составят 9,6 млрд. грн., однако из этих средств реальная поддержка агропромышленного производства, по информации экспертов ассоциации, составит 2,2 млрд. грн. Для сравнения: поддержка аграриев только из Стабилизационного фонда госбюджета в 2010 году составила 1,3 млрд. грн.

Несмотря на то, что в 2011 году планируется дополнительно направить 3,9 млрд. грн. на формирование государственного интервенционного фонда, а также закупку материально-технических ресурсов для потребностей сельскохозяйственных товаропроизводителей, сальдо кредитования АПК в целом будет отрицательным. В первую очередь это произойдет как раз в связи с возвратом средств, направленных на формирование интервенционного фонда и закупку материально-технических ресурсов, в объеме 4,1 млрд. грн.

Как отметил президент УКАБ Алекс ЛИССИТСА, такая ситуация выглядит как минимум странной в условиях, когда агропромышленный комплекс стал единственной отраслью экономики, не допустившей экономического падения в посткризисном 2009 году. По его словам, важно, чтобы поддержка не ухудшала условия работы аграриев. «В частности, нам хотелось бы видеть, что в 2011 году государственная поддержка производителей молока и мяса будет поступать аграриям ежемесячно, как это есть в 2010 году при поддержке через перерабатывающие предприятия, иначе страну ожидает очередная волна вырезания молочного стада», – отметил президент УКАБ.

В свою очередь, генеральный директор УКАБ Владимир ЛАПА добавил, что государственная поддержка будет эффективной лишь тогда, когда она будет распределяться прозрачно и равномерно среди аграриев. «Только в этом случае она будет работать на интересы отрасли, а не отдельных компаний», – подчеркнул В.ЛАПА.

В УКАБ надеются, что предложения ассоциации будут учтены при принятии закона Украины о государственном бюджете и разработке порядка распределения бюджетных средств.