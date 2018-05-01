Курильщикам грозит информационный голод?

Парламент, видимо, всерьез намерен оградить нынешних курильщиков от излишних напоминаний о существовании сигарет и табака, а потенциальных — о том, что этакое дымящееся нечто в принципе существует. Депутаты предлагают фактически ликвидировать рекламу табачных изделий как таковую, сделав ее недоступной для массового потребителя и сведя все к рекламе лишь в специализированных «табачных» изданиях, на выставках, среди оптовиков.

На первый взгляд — позитив и забота о здоровье нации. Но это как раз тот случай, когда первое впечатление обманчиво. Напомним - 30 ноября 2010 года Верховная Рада Украины 303 голосами приняла в первом чтении законопроект № 5164 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно запрещения рекламы, спонсорства и стимулирования продажи табачных изделий)». В соответствии с законопроектом, под запрет подпадает «любой вид передачи коммерческой информации, рекомендации или действия с целью, результатом или вероятным результатом стимулирования продажи табачного изделия или употребления табака, прямо или косвенно». Кроме того, запрещаются «другие меры прямого или косвенного стимулирования продажи табачных изделий и употребления табака».

Это означает фактический запрет на любую коммуникацию между участниками легального рынка. Причем, доходит до абсурда – под сомнение можно поставить даже законность нанесения на пачку сигарет информации о содержании смол и никотина, ведь эти сведения тоже могут «косвенно» стимулировать курильщика приобрести сигареты той или иной крепости и сорта.

В принципе, борьба с курением ведется не только в Украине, но и по всей Европе. И хотя даже в самых либеральных странах она иногда принимает форму паранойи, в целом все же остается в пределах здравого смысла. У нас же, как это часто случается, пытаются «вместе с водой выплеснуть и младенца».

Дело в том, фактически полный запрет на информирование граждан о товаре, предусмотренный проектом № 5164, юридически далеко не безупречен. Ведь им нарушаются как права потребителя на информацию о товаре, так и права производителя информировать о своем продукте. А согласно ст. 38-41 Закона «Об информации» и ст. 94, 177 и 505 Гражданского Кодекса, информация является объектом права собственности ее владельца и, соответственно, объектом его исключительных прав, в отношении которого собственник вправе осуществлять любые законные действия. Кроме того, законопроект запрещает передачу «коммерческой информации», в то время, как такое понятие в украинском законодательстве вообще не прописано (есть только упоминание о нем в ст. 30 Закона «Об информации»).

Так что есть все основания говорить о «сырости» документа. Понимание этого, кстати, есть и среди самих депутатов. Так, депутат от Партии Регионов Владимир Макеенко справедливо считает, что один, пусть даже жесткий, закон не заменит комплексную программу, «которая будет предлагать не только запреты, но и разумную альтернативу этой пагубной привычке». По мнению В. Макеенко, вместо внесения подобных резких изменений в законодательство стоит собрать «круглый стол» с участием представителей государства и производителей табачной продукции и совместными усилиями разработать широкий долгосрочный план мероприятий по уменьшению курения в Украине.

Во фракции БЮТ также есть несогласные с законопроектом. Член комитета ВР по вопросам здравоохранения Сергей Шевчук обращает внимание на то, что принятый законопроект противоречит Орхусской конвенции. Как подчеркнул депутат, «ее принцип следующий: каждый имеет право на полную, беспристрастную, исчерпывающую и точную информацию о продуктах, об окружающей среде, обо всем, что окружает людей. Поскольку сигареты являются легальным продуктом, полное запрещение любой информации о них является недопустимым». То есть, как минимум, в местах продажи табачных изделий должна быть информация о продукте.

Другой представитель БЮТ, нардеп Сергей Терехин вообще назвал этот законопроект «достаточно абсурдным и направленным исключительно на отработку западных грантов». По его мнению, информация «должна быть предложена курильщикам, чтобы они лучше осознавали последствия курения».

Даже один из соавторов законопроекта – народный депутат от КПУ Евгений Царьков – согласен с тем, что «информация относительно сигарет, в частности, об объеме никотина, смол и даже рекламная информация относительно сигарет должна быть доступной для покупателей в местах их продажи, а запрещение такой информации противоречит самой сущности торговли».

Сторонники законопроекта традиционно руководствуются заботой о здоровье нации и необходимостью приводить законодательство в соответствие с Рамочной конвенцией ВОЗ по борьбе с табаком.

Действительно, Рамочная конвенция предусматривает запрет на рекламу табака. И Закон Украины «О рекламе», в духе ст. 13 Рамочной конвенции, запрещает рекламу табачных изделий на радио, телевидении, средствами внутренней и внешней рекламы, на транспорте, в печатных СМИ, а также спонсирование каких-либо мероприятий с использованием знаков для товаров и услуг, под которыми выпускаются табачные изделия.

Но ведь очевидно, что существует разница между рекламой сигарет и информацией о них. Если первая может рассматриваться как элемент расширения круга потребителей, то доступ ко второй является неотъемлемым правом потребителя. Потребитель имеет право на коммуникацию с легальным производителем товара. Равно как и производитель – с потребителем. Запретив же ее, законодатели фактически расчищают дорогу для нелегалов и контрабандистов.

По данным Госкомстата Украины, за 10 месяцев 2010 г. производство сигарет в Украине упало на 10,5% в сравнении с аналогичным периодом 2009 года. И это отнюдь не свидетельствует о том, что украинцы стали меньше курить. Скорее, это говорит о том, что потребитель возвращается на нелегальный табачный рынок, который эксперты уже сейчас оценивают на уровне 15%.

Отметим также, что за 9 месяцев 2010 года таможенники предупредили 3672 случая незаконного перемещения табачных изделий через территорию Украины, что на 50% больше, чем за аналогичный период 2009 года. Рост числа пресеченных попыток незаконного ввоза составил и вовсе 172% к аналогичному периоду прошлого года.

Если здраво взвесить вышеизложенное, то опять возникает ощущение, что авторы законопроекта № 5164, отрываясь от реалий, стали жертвами шаманских заклинаний грантоедов. А реальность говорит о том, что рост контрабанды безжалостно и методично уничтожает легальный бизнес, загоняя его в тень. Бизнес, который в последние годы является одним из самых стабильных наполнителей государственного бюджета.

Псевдогосударственным мужам стоит вспомнить хотя бы печальный опыт расправы над игорным бизнесом. Запрет легального ведения игорного бизнеса привел к тому, что сейчас он существует под видом Интернет-кафе, куда может зайти любой подросток. По сути, государство лишилось реальных налоговых поступлений в казну и перестало контролировать отрасль, которая как раз такого администрирования и контроля требует.

Так что сторонникам законопроекта № 5164 было бы не вредно сфокусировать свое государственное око на ст. 15 Конвенции, в которой речь идет о незаконных поставках табачных изделий, в частности, признается необходимость ликвидации всех форм незаконной торговли табачными изделиями, включая контрабанду, незаконное производство и подделку.

А затем, быть может, они ознакомятся и со ст. 14 Конвенции, которая предлагает широкий набор мер по сокращению спроса на табак.

В целом же, Рамочная конвенция - не жесткая директива, она лишь поощряет определенные действия со стороны правительства, учитывая законодательные, административные, культурные, наконец, особенности каждой из стран, ее подписавших. То есть, она отнюдь не требует «ломать через колено» легальный бизнес, а стимулирует государства искать и находить разумные решения непростой проблемы. И хотя в коридорах отечественной власти по-прежнему ложно понимаемая целесообразность иногда превалирует над правом, хочется надеяться, что в конечном счете победит здравый смысл. И что право рядового потребителя на полную и достоверную информацию (в том числе и о сигаретах) все-таки будет защищено.

Сергей Павлов