Экологи призывают ВР не принимать законопроект об охоте в заповедниках

Киевский эколого-культурный центр призывает народных депутатов Украины не принимать законопроект об охоте в заповедниках.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КЭКЦ, директор Киевского эколого-культурного центра Владимир БОРЕЙКО вторично обратился с открытым письмом к председателю Верховной Рады Украины Владимиру ЛИТВИНУ с просьбой «не позорить Верховную Раду и не принимать скандальный законопроект об охоте в заповедниках».

В КЭКЦ отмечают, что на днях в Верховной Раде, несмотря на многочисленные протесты общественности и прессы, вторично зарегистрирован законопроект об открытии охоты в заповедниках (проект закона "О внесении изменений в Закон Украины «О природно-заповедном фонде Украины» № 7421 от 2.12.2010 р.), авторами которого стали народные депутаты Игорь РЫБАКОВ, Владимир КАПЛИЕНКО, Геннадий ЗАДИРКО, Николай КОМАР, Валерий КАМЧАТНЫЙ.

В.БОРЕЙКО подчеркивает, что депутаты предлагают открыть охоту в антропогенных зонах биосферных заповедников, охранных зонах заповедников и национальных парков, в заказниках.

«Любопытно, что практически такой же законопроект об открытии охоты в заповедниках (№ 7288 от 22.10.2010 г., подготовленный депутатами Владимиром МАКЕЕНКО и Леонидом КЛИМОВЫМ), получив негативную оценку первого вице-премьера Украины Андрея КЛЮЕВА, министра Кабинета министров Анатолия ТОЛСТОУХОВА, министра Минприроды Николая ЗЛОЧЕВСКОГО, а также украинских СМИ и экологических организаций, был депутатами вскоре отозван. И вот теперь практически такой же текст скандального законопроекта всплывает уже под другими именами», - отмечает В.БОРЕЙКО.

По его словам, охота в нынешних условиях является не просто безобидной забавой, а экологически опасным видом деятельности. По информации эксперта, из-за охоты за последние 15 лет в Украине численность кабана, косули, диких гусей, лосей и других охотничьих животных снизилась на 30-70%. В настоящее время охотничьими хозяйствами занято 78% территории Украины, а заповедниками, - всего 0,5% территории страны.

«В результате такой диспропорции у диких животных отнято практически все жизненное пространство, где они еще могли бы спокойно размножаться», - подчеркнул В.БОРЕЙКО.