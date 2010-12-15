"Хортиця" вошла в ТОП-10 компаний, которым доверяют украинские потребители

Компания "Хортиця" вошла в ТОП-10 компаний, доверяют украинские потребители. Об этом свидетельствуют обнародованные результаты исследования "Наиболее уважаемых компаний Украины" (The Ukraine’s Most Reputable Companies), которое стало частью глобального проекта Reputation Institute в 32 странах мира.

Критерии для включения компаний в исследование - их валовый доход и степень узнаваемости среди общественности. Компании с наилучшей репутацией были определены на основании опроса 73 000 потребителей.



В этом году лидером по уровню доверия потребителей Украины снова стал крупнейший производитель кондитерских изделий - компания Рошен (82 балла). В ТОП-10 самых уважаемых компаний также вошли Хортиця, Киевстар, Приватбанк, МТС, Nestle и Сандора.

«Хортиця» продемонстрировала самый большой рост доверия среди потребителей. Эксперты утверждают, что благодаря популярности бренда в 2010 году «Хортиця» вошла в ТОП-3 мировых производителей алкоголя наряду со Smirnoff и Absolut.

Справка УНИАН. ЛВЗ «Хортиця» - крупнейший производитель алкголя в Украине, входит в холдинг Global Spirits (Одесский коньячный завод (ТМ «Шустов»), ДП "Крымский винный дом" (ТМ «Oreanda»), дистрибуторские компании "Мегаполис" в России и Украине). Функционирует с 2003г., в настоящее время его мощности составляют 750 тыс. дал в месяц.

На сегодняшний день ТМ «Хортица» - в TOP-3 рейтинга крупнейших мировых производителей алкоголя, продукция ЛВЗ "Хортиця" экспортируется в 85 стран мира.

