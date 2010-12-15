В Харьковской области 60% посевов озимых в хорошем состоянии

В Харьковской области 60% посевов озимых культур находятся в хорошем состоянии.

Об этом в интервью корреспонденту УНИАН сказал заместитель главы Харьковской облгосадминистрации Виталий АЛЕКСЕЙЧУК.

«60% озимых в очень хорошем состоянии, 30% в удовлетворительном состоянии, 8% - разреженные и около 2% - слабые», - сказал В.АЛЕКСЕЙЧУК.

Он подчеркнул, что в текущем году посевы озимых были вовремя обработаны от вредителей, в том числе, от злаковой мухи и от грызунов.

В.АЛЕКСЕЙЧУК отметил, что в этом году посевы озимых находятся в значительно лучшем состоянии, чем в прошлом году, и это дает надежду, при условии отсутствия неблагоприятных погодных условий, на хороший урожай зерновых в следующем году.

«Таких озимых не было уже давно. Это в несколько раз больше, чем в прошлом году. На сегодняшний день состояние прекрасное», - сказал он.