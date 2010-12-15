Сахзаводы Харьковщины произвели 62 тыс. тонн сахарного песка

Сахарные заводы Харьковской области произвели 62 тыс. тонн сахарного песка.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил заместитель председателя Харьковской облгосадминистрации Виталий АЛЕКСЕЙЧУК.

По его словам, сахарные заводы области уже заканчивают свою работу в текущем сезоне.

В.АЛЕКСЕЙЧУК отметил, что, несмотря на увеличение площади посева сахарной свеклы, наблюдается уменьшение производства сахарного песка. По его мнению, это связано с плохим урожаем сахарной свеклы в области. «До 30% сахарной свеклы было гнилой», – отметил он.

Также В.АЛЕКСЕЙЧУК сообщил, что в этом году выход сахара сократился на 2,1% и составил 11,1%. По его словам, произведенного в области сахара не хватит для покрытия собственных потребностей (необходимо около 114 тыс. тонн в год), поэтом сахар будет закупаться в соседних областях.

При этом В.АЛЕКСЕЙЧУК заверил, что дефицита сахара в Украине нет. «В Украине дефицита сахара нет, очень сильно пострадала одна Харьковская область. В Украине 1,52 млн. тонн сахара произведено, то есть в достаточном количестве, на 300 тыс. тонн больше, чем в прошлом году», – сказал он.

В.АЛЕКСЕЙЧУК отметил, что в следующем году ориентировочная стоимость 1 тонны сахарной свеклы увеличится до 407 грн. (в текущем году – 350 грн.), что может повлиять на увеличение площади посевов сахарной свеклы в области.