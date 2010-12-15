Акционеры решили ликвидировать "Полтавамолпрод"

Общее собрание акционеров ОАО «Полтавамолпрод» приняло решение о ликвидации предприятия.

Об этом УНИАН сообщила председатель ликвидационной комиссии Лидия БИКЕЕВА.

По ее словам, причиной решения о прекращении деятельности предприятия акционеры называют нерентабельность и неустойчивое финансовое состояние предприятия.

Стоимость чистых активов ОАО «Полтавамолпрод» стала меньше определенного законом минимального размера уставного капитала. Согласно статьям 144 и 155 Гражданского кодекса Украины Открытое акционерное общество «Полтавамолпрод» подлежит ликвидации.

Кредитором общества является ЗАО «Гадячсыр», сумма общей кредиторской задолженности составляет 965 тыс. грн. Стоимость чистых активов - 2198 тыс. грн., сумма обязательств - 4639 тыс. грн., размер уставного капитала - 69 тыс. грн. по данным годовой финансовой отчетности, подтвержденной аудиторским заключением, за 2009 год.

Активов эмитента для расчета по его обязательствам недостаточно, поэтому средств после удовлетворения требований кредиторов не останется и они не будут распределяться между акционерами.

Справка УНИАН. ОАО "Полтавамолпрод" было основано Фондом государственного имущества Украины путем преобразования государственного предприятия в соответствии с законами Украины в акционерное общество открытого типа.

Основными видами продукции ОАО "Полтавамолпрод" является масло крестьянское, творог жирный, мороженое и кисломолочная продукция.

Основные рынки сбыта молочной продукции – торговая сеть Полтавы и Полтавской области, а также других областей Украины.