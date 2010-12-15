Мунтиян надеется, что договор о свободной торговле стран СНГ будет без изъятий

Заместитель министра экономики Украины Валерий МУНТИЯН надеется, что договор о свободной торговле между странами СНГ будет подписан без изъятий.

Об этом он заявил в интервью УНИАН.

При этом замминистра подчеркнул, что для Украины прежде всего недопустимы изъятия спиртовой группы товаров и сахара.

«Наша позиция действительно заключается в том, чтоб изъятий в торговле не было. Необходимо создать условия для реального свободного движения товаров. Для нас неприемлемым является предложение Казахстана распространить изъятия спиртовой группы товаров, которые существуют у нас в двусторонней торговле, на все страны Таможенного союза. Мы будем добиваться недопущения таких изъятий…У нас существует изъятие в двусторонней торговле с Российской Федерацией – сахар белый. В проекте договора мы предлагаем устранить изъятие или установить временные рамки, в которых это изъятие будет отменено», - сказал В.МУНТИЯН.

По расчетам Минэкономики, в случае действия изъятия спиртовой группы Украина ежегодно будет нести потери в размере 172 млн. долл., сахара - 282 млн. долл.

В.МУНТИЯН сообщил, что 21-23 декабря т.г. в Москве пройдет заседание рабочей группы по подготовке проекта договора о свободной торговле между странами СНГ, и Украина надеется, что в ходе этой встречи все замечания, которые были высказаны во время встречи глав правительств стран СНГ 19 ноября и глав государств СНГ 10 декабря, будут учтены.

Кроме того, замминистра экономики подчеркнул, что действие изъятий, которые не устраивают Украину, недопустимо по правилам Всемирной торговой организации. «Так что, с одной стороны, пока говорится, что работа Таможенного союза должна строиться по нормам ВТО, а с другой – происходят такие вещи, которые ухудшают существующую ситуацию».

Как сообщал УНИАН, 19 ноября в ходе заседания Совета глав правительств стран СНГ было принято решение подготовить окончательный вариант договора о свободной торговле между странами СНГ до конца текущего года, с тем чтобы документ можно было подписать весной 2011 года.

Документ планируется подготовить с учетом принципов и норм ВТО в замену “морально устаревшему” соглашению о свободной торговле стран СНГ 1994 года.

Украина настаивает, чтобы договор не содержал изъятий товарных групп.

Интервью В.МУНТИЯНА читайте на сайте УНИАН-экономика http://economics.unian.net/rus/detail/70683