В Житомирской обл. только 10,4% фермерских хозяйств развивают животноводство

В Житомирской области только 10,4 % фермерских хозяйств осуществляют деятельность , направленную на развитие животноводства .

Как передает кореспондент УНИАН, об этом сегодня на совещании по созданию в регионе фермерских хозяйств по развитию мясного скотоводствав Житомирской ОГА сообщил председатель Житомирской ОГА Сергей РЫЖУК

По его словам, "из общего числа фермерских хозяйств ( 871 ) только 91 или 10,4 % осуществляют хозяйственную деятельность , направленную на развитие животноводства".

При этом он отметил, что для улучшения ситуации в ближайшее время власти помогут фермерам-животноводам взять кредиты в банках. « Кроме помощи в получении долгосрочных кредитов в банках , также власть выделит в начале следующего года несколько тысяч гривен средств из обласного бюджета за счет его перевыполнения и будет оказывать организационную поддержку созданным фермерским хозяйствам»,- уточнил председатель Житомирской ОГА.

При этом С. РЫЖУК добавил, что речь идет о кредитных средствах и средствах бюджета области для закупки скота, техники, топлива, кормовом обеспечении и решения других важных вопросах феремров. Также, по его словам, совместно с руководителями мясоперерабатывающих хозяйств предлагается закрепить определенные фермерские хозяйства за мясокомбинатами области.

В сегодняшнем совещании приняли участие полсотни претендентов на создание фермерских хозяйств по развитию мясного животноводства ( уже в следующем году их планируют создать около 15 - УНИАН).

Напомним, что по поручению председателя Житомирской ОГА Сергея РЫЖУКА, в Житомирской области разрабатывается Программа развития агропромышленного комплекса области на 2011-2015 годы. Ею предусмотрено финансирование названных планов за счет средств областного бюджета организации и деятельности фермерских хозяйств по разведению КРС молочного и мясного направления продуктивности.

Справка УНИАН. В Житомирской области в данный момент зарегистрировано 871 фермерское хозяйство - одно на два населенных пункта. В структуре субъектов предпринимательской деятельности фермерские хозяйства занимают только 1,1%. У фермеров области в обработке находится 64 тыс. га сельхозугодий или 70 га на каждое фермерское хозяйства. В данных хозяйствах содержится 10 тыс. голов КРС, из которых 2,9 тыс. голов коров. Кроме того, содержится 5,6 тыс. голов свиней, 1 тыс. голов овец, 86 тыс. голов птицы и 476 голов коней..