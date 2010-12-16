Вопрос о квоте на импорт сахара из Украины должен рассмотреть Таможенный союз – Мунтиян

Вопрос о выделении Российской Федерацией в 2011 году квоты в объеме 100 тыс. тонн на импорт сахара из Украины должен быть рассмотрен Таможенным союзом.

Об этом в интервью УНИАН сообщил заместитель министра экономики Украины Валерий МУНТИЯН.

«Вопрос о ее (квоты – УНИАН) предоставлении должен быть рассмотрен Таможенным союзом», - сказал он, отметив, что это предусмотрено протоколом заседания Комитета по вопросам экономического сотрудничества украинско-российской межгосударственной комиссии, которое провели Николай АЗАРОВ и Владимир ПУТИН в Киев 27 октября. «Минсельхозу РФ и Минэкономразвития РФ проинформировать уполномоченные органы государств – членов Таможенного союза о предложении украинской стороны о предоставлении квоты на 2011 год на беспошлинную поставку украинского свекловичного сахара и вынести указанный вопрос на заседание комиссии Таможенного союза при поступлении от украинской стороны обоснований необходимости предоставления указанной квоты», - говорится в протоколе.

Для рассмотрения этого вопроса Минагрополитики Украины должно подготовить обоснования и «отстоять» их перед российской стороной, подчеркнул В.МУНТИЯН.

При этом он высказал несогласие с мнением некоторых экспертов о том, что экспорт сахара в объеме 100 тыс. тонн приведет к росту цены на него на внутреннем рынке Украины.

«Я не думаю, что экспорт такого объема сахара может повлиять на цену на внутреннем рынке. Думаю, что сахарная промышленность будет развиваться, и мы должны закрепиться на рынке Российской Федерации», - отметил В.МУНТИЯН.

Как сообщал УНИАН, Украина с июня обсуждает вопрос о беспошлинной поставке в Россию сахара. В начале речь шла о квоте на 2011 год в объеме 300 тыс. тонн, а в сентябре возможный объем квотирования сократился до 100 тыс. тонн.

Специалисты инвестиционной компании Phoenix Capital считают, что экспорт в Россию даже 100 тонн сахара спровоцирует рост цен на этот продукт на внутреннем рынке Украины.

Интервью В.МУНТИЯНА читайте на сайте УНИАН-экономика http://economics.unian.net/rus/detail/70683