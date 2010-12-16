В Винницкой обл. производство шоколадных изделий выросло на 70%

В январе-ноябре 2010 года производство шоколадных изделий предприятиями Винницкой области увеличилось на 70,86%, или 11,817 тыс. тонн, по сравнению с январем-ноябрем 2009 года - до 28,493 тыс. тонн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил первый заместитель председателя Винницкой областной государственной администрации Иван МОВЧАН.

По его словам, увеличение производства шоколадных изделий в январе-ноябре произошло благодаря расширению ассортимента продукции, которую производят предприятия Винницкой области, и росту спроса на нее.

При этом в ноябре 2010 г. по сравнению с октябрем производство шоколадных изделий предприятиями Винницкой области сократилось на 4,89%, или 0,171 тыс. тонн, – до 3,325 тыс. тонн, а по сравнению с ноябрем 2009 года - возросло на 23,65%, или на 0,636 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, в январе-сентябре 2010 года производство шоколадных изделий предприятиями Винницкой области увеличилось на 93,4%, или 10,467 тыс. тонн, по сравнению с январем-сентябрем 2009 года - до 21,672 тыс. тонн.

Справка УНИАН. Крупнейшими производителями кондитерских изделий в Винницкой области являются Винницкая кондитерская фабрика, которая входит в корпорацию Roshen, и "Винницкая конфетка".