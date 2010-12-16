Аграрии Тернопольской обл. увеличили производство сахара на 10%

Аграрии Тернопольской области в этом сезоне увеличили производство сахара на 10%, по сравнению с аналогичным прошлогодним показателем, - до 147,7 тыс. тонн. Как сообщил корреспонденту УНИАН начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности областного управления агропромышленного развития Андрей МАЙКА, потребность области в сахаре составляет 43 тыс. т, весь объем продукта, произведенный сверх этого показателя, планируется реализовать, в основном, весной, когда хозяйствам необходимы будут средства на проведение посевной кампании.

По его данным, производство сахара в этом году осуществляли 7 с 8-ми сахарозаводов области, в частности, Зборивский, Збаразский, Хоросткивский, Бучацкий, Козивский, Ланивецкий и Черткивский. Кременецкий завод в этом году не работал.

Больше всего сахара за сезон сахароварения произвели Черткивский сахарозавод (59,9 тыс. т), Хоросткивский (34,2 тыс. т) и Збаразский (15,6 тыс. т).

Справка УНИАН. В целом с начала сезона сахароварения на сахарные заводы области поступило 1,477 млн. т сахарной свеклы. Из них переработано 1,427 млн. т. Средняя сахаристость свеклы составила 13,86%.