В Ивано-Франковской обл. реализация сельхозпродукции выросла на 46% при росте цен на 27%

В Ивано-Франковской области за 11 месяцев т.г. общий объем реализации сельхозпродукции увеличился на 45,7%, средние цены выросли на 27,1%.

Об этом сегодня УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Ивано-Франковской области. Согласно предоставленной информации, общий объем реализованной аграрными предприятиями (кроме малых) собственной выработанной продукции, сравнительно с соответствующим периодом 2009 г. увеличился на 45,7%, в т.ч. продукции растениеводства – в 1,7 раза, продукции животноводства – на 35,6%. В общей стоимости реализованной продукции доля растениеводства составила 33%, животноводства – 67,0% (в прошлом году – соответственно 28,0% и 72,0%).

Средние цены продажи аграрной продукции сельскохозяйственными предприятиями по всем направлениями реализации выросли на 21%, в т.ч. на продукцию растениеводства – на 27,1%, животноводства – на 18,2%.