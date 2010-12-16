На Прикарпатье производство продукции животноводства выросло на 30,9%

В Ивано-Франковской области за 11 месяцев производство основных видов продукции животноводства увеличилось на 30,9% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года - до 28,3 тыс. т.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Ивано-Франковской области.

В частности, крупного рогатого скота выращено 0,9 тыс. т (на 21,4% меньше, чем за аналогичный период 2009 года), птицы – 9,7 тыс. т (на 6,4% меньше), свиней – 17,7 тыс. т (в 1,7 раза больше).

Согласно предоставленной информации, в структуре реализации скота и птицы на убой аграрными предприятиями (кроме малых) доля крупного рогатого скота составляла 4,5% (в январе-ноябре 2009 г. – 15,4%), свиней – 64,0% (38,5%), птицы – 31,5% (46,1%), в т.ч. бройлеров – 65,1% (75,3%). Отношение общего объема выращивания скота и птицы к реализации животных на убой составило 118,4% (в январе-ноябре 2009 г. – 116,0%).

Среднесуточные приросты крупного рогатого скота выросли с 454 г в январе-ноябре 2009 г. до 457 г в январе-ноябре т.г., свиней – с 528 г до 560 г.

По состоянию на 1 декабря т.г. в агроформированиях (кроме малых) было в наличии всех кормов в пересчете на кормовые единицы 192,3 тыс. ц, что на 13,3% меньше, чем на 1.12.2009 г. В расчете на одну условную голову крупного скота приходилось 1,9 ц корм. ед. против 2,9 ц год назад, в т.ч. концентрированных – 0,9 ц против 1,5 ц корм. ед.