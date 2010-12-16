Аграрии Херсонской области увеличили посев озимых на 5,1%

Аграрии Херсонской области увеличили посев озимых под урожай 2011 г. на 5,1%, по сравнению с аналогичным прошлогодним показателем, – до 601,2 тыс. га.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Управлении агропромышленного развития Херсонской облгосадминистрации, под урожай 2011 года озимые на зерно и зеленый корм, включая рапс, в хозяйствах всех категорий посеяны на площади 601,2 тыс. га, что превышает показатель предыдущего года на 29,4 тыс. га (на 5,1%).

В частности, посевы зерновых на зерно увеличены на 10,2% (на 49,3 тыс. га) – до 531,1 тыс. га, рапса на зерно – уменьшены на 23,2% (на 20,5 тыс. га) - до 67,9 тыс. га.

В структуре площадей зерновых озимых на зерно часть озимой пшеницы составляет 83,5% (в структуре площадей под урожай 2010 года – 79%), ячменя озимого – 15,6% (20,2%), ржи озимой – 0,8% (как и в прошлом году).