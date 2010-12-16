Минэкономики надеется на стабильность цен на продукты питания в предновогодний период

Министерство экономики Украины надеется на стабильность цен на продукты питания в предновогодний период.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель министра экономики Украины Михаил РУСИНСКИЙ сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«На сегодня есть основания говорить, что причин для резкого роста цен на основные продукты питания и товары первой необходимости или социально значимые товары нет», - сказал замминистра.

По словам М.РУСИНСКОГО, сегодня было проведено селекторное совещание с руководителями областных администраций по вопросу недопущения необоснованного роста цен перед новогодними праздниками.

«В настоящее время мы видим динамику, которая позволяет говорить о том, что скачков цен перед Новым годом не будет. Ресурсов достаточно для того, чтобы цены были стабильны», - подчеркнул он.

М.РУСИНСКИЙ отметил, что по результатам совещания руководителям областных администраций предложен ряд мер для недопущения повышения цен, в частности предложено проводить ярмарки, где у товаропроизводителей будет возможность непосредственно продавать свою продукцию перед Новым годом. «Также необходимо следить, чтобы производители не нарушали те ограничения, которые предусмотрены законодательством, это и в отношении торговых надбавок, и механизма декларирования оптово-отпускных цен», - сказал замминистра.

Кроме того, руководителям областных администраций предложили стимулировать завоз в свои в регионы продукции, снижать стоимость аренды торговых площадей и создавать условия для того, чтобы непосредственно товаропроизводители продавали продукцию конечному потребителю. «Эти меры дадут свой эффект, чтобы цены на продукты не повышались», - добавил М.РУСИНСКИЙ.