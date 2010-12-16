За первую декаду декабря выросли цены на мясо-молочную продукцию и овощи

В Украине за первую декаду декабря т.г. выросли цены на мясо-молочную продукцию и овощи. Об этом говорится в ежедекадной справке об изменениях средних уровней цен на продукты питания в предприятиях торговли и на продовольственных рынках, опубликованной Министерством аграрной политики Украины.

По данным мониторинга, состоянием на 10 декабря 2010 года, сравнительно с 30 ноября с.г., средние уровни цен в целом по Украине повысились на хлеб из муки первого сорта – 0,3% (с 3,59 до 3,60 грн. за 1 кг); вермишель – 0,4% (с 4,90 до 4,92 грн. за 1 кг); крупу гречневую – 0,4% (с 11,26 до 11,31 грн. за 1 кг); крупу манную – 0,5% (с 3,93 до 3,95 грн. за 1 кг); рис – 0,2% (с 8,56 до 8,58 грн. за 1 кг).

Не изменились цены на хлеб ржанопшеничный (3,54 грн.), хлеб из муки высшего сорта (4,43 грн.) и муку высшего сорта (3,23 грн. за 1 килограмм).

На животноводческую продукцию и продукты ее переработки средние уровни цен в целом по Украине повысились на колбасы вареные первого сорта – 0,04% (с 28,50 до 28,51 грн. за 1 кг); молоко – 0,5% (с 5,86 до 5,89 грн. за 1 л); сметану – 0,4% (с 15,90 до 15,97 грн. за 1 кг); масло сливочное – 0,3% (с 47,11 до 47,26 грн. за 1 кг); говядину – 0,2% (с 37,67 до 37,74 грн. за 1 кг); свинину – 0,2% (с 40,23 до 40,33 грн. за 1 кг); птицу (куры) – 0,1% (с 18,78 до 18,79 грн. за 1 кг) и яйца (куриные) – 0,7% (с 6,81 до 6,86 грн. за 1 дес.). При этом цены снизились на сало – 0,1% (с 19,34 до 19,33 грн. за 1 кг).

На сахар на протяжении первой декады декабря 2010 года средний уровень цен в целом по Украине повысился на 0,5% (с 8,52 до 8,56 грн. за 1 кг).

На масло подсолнечное на протяжении исследуемого периода средний уровень цен в целом по Украине повысился на 0,7% (с 11,19 до 11,27 грн. за 1 литр).

На овощную продукцию наблюдалось повышение средних уровней розничных цен на картофель - 1,2% (с 4,20 до 4,25 грн. за 1 кг); капусту – 2,4% (с 3,70 до 3,79 грн. за 1 кг); морковь – 0,7% (с 4,54 до 4,57 грн. за 1 кг).

По данным мониторинга цен на потребительском рынке продуктов питания, в аналогичном периоде 2009 года наблюдалось повышение розничных цен на: хлеб ржанопшеничный, хлеб из муки высшего сорта, муку высшего сорта, крупу гречневую, колбасы вареные первого сорта, молоко, сметану, масло сливочное, сахар, масло подсолнечное, говядину, сало, яйца (куриные), картофель и капусту; снижение их уровня на: свинину, птицу (куры) и морковь.