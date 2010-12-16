Запрет на продажу пива в МАФах приведет к росту потребления крепкого алкоголя – «Укрпиво»

Запрет на продажу пива в малых архитектурных формах (МАФах) приведет к повышению потребления крепких алкогольных напитков и дальнейшей алкоголизации населения.

Такое мнение УНИАН высказали в компании «Укрпиво».

На данный момент, по информации аналитиков компаний – членов «Укрпива», торговлю пивом осуществляют 40 тысяч МАФов площадью менее 20 кв. м. Через этот канал сбыта реализуется около 25% всего продаваемого в Украине пива. Если запрет будет введен в действие, хозяева киосков в летние месяцы будут терять более 50% от общего объема продаж. Вследствие низкой рентабельности большинство торговых точек будут закрыты. «Даже с учетом перетекания части продаж в супермаркеты, запрет торговать пивом в МАФах приведет к сокращению рынка минимум на 15%, что, в свою очередь, повлечет сокращение поступлений в бюджет от акцизного сбора, НДС и налога на прибыль на уровне 1,3 млрд. грн.», – отмечают эксперты «Укрпива».

При этом, по их мнению, получив монопольное право на продажу пива, владельцы крупных торговых сетей усилят диктат цен производителям и потребителям. Вместе с тем, возобновится стихийная торговля, ведь часть торговых площадей в супермаркетах и мини-маркетах, приходящаяся на одного покупателя в Украине, существенно ниже, чем в развитых странах. Неконтролируемая торговля будет развиваться, в том числе и за счет продаж пива несовершеннолетним.

«Принятие законопроекта не решит главную задачу – снижение уровня потребления абсолютного алкоголя в нашей стране. Напротив, увеличится уровень потребления крепких алкогольных напитков. Пиво, в отличие от водки, в Украине является напитком «спонтанной» покупки, и специально для его приобретения в супермаркет, как правило, не идут. Принятие этого законопроекта нивелирует роль пива как заместителя крепкого алкоголя, – считает генеральный директор ЧАО «Укрпиво» Галина КОРЕНЬКОВА. – Мы уверены, что с развитием торговых сетей киоски прекратят свое существование вследствие действия экономических законов. Ведь МАФы вынуждены продавать пиво дороже, и покупатели будут все больше отдавать предпочтение доступным магазинам с более низкими ценами. Поэтому нет смысла ломать законы эволюционного развития административными решениями и тем самым порождать причины дополнительного социального напряжения в обществе».

Как сообщал УНИАН, депутат Андрей ПИНЧУК инициирует введение запрета на продажу алкогольных напитков и табачных изделий в малых архитектурных формах (МАФах). Соответствующий проект закона о внесении изменений в Закон Украины "О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков и табачных изделий" (регистр. № 7457 от 13.12.2010 г.) обнародован на сайте парламента.

Документом предлагается запретить продажу алкогольных напитков и табачных изделий в стационарных и передвижных малых архитектурных формах, в частности, в киосках, палатках, торговых автоматах, лотках. Кроме того, для избежания двусмысленных толкований термина «малая архитектурная форма» в проекте закона предложено дополнить Закон Украины «О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодного, алкогольных напитков и табачных изделий» определениями понятий «стационарная малая архитектурная форма» и «передвижная малая архитектурная форма» с учетом специфики сферы регулировании законопроекта.