Украина может внести большой вклад в снабжение мира продовольствием - эксперты

Украина вполне способна внести большой вклад в снабжение мира продовольствием, но ее огромный потенциал в деле производства зерновых пока остается нереализованным.

К такому мнению пришли эксперты аграрного рынка, пишет COMMENTS.UA.

В частности, по словам председателя совета директоров компании «Авангард» Олега БАХМАТЮКА, «сейчас и азиатские страны, и ООН разрабатывают глобальные программы по борьбе с голодом. Если Украина в них войдет, мы получим поддержку мирового сообщества, в том числе и огромные инвестиции, на долгосрочный период. Но сначала Украине придется доказать безопасность территории для работы международного капитала».

«Чтобы создать плодотворную базу для инвесторов, которым будет безопасно, удобно и комфортно размещать здесь свой капитал, правительство должно предоставить мировой общественности продовольственную стратегию, которая будет оставаться неизменной в течение как минимум семи-десяти лет. Думаю, на этом пути Украину оценят как серьезного стратегического партнера с огромными возможностями для мирового рынка продовольствия», - подчеркнул он.

В свою очередь, директор инвестиционно-банковского департамента инвестиционной группы «Сократ» Владимир КЛИМЕНКО отметил, что Украина имеет все шансы в будущем стать страной, которая получит дополнительный вес на мировой политической арене именно благодаря продовольствию, однако без налаживания партнерства между государством и предпринимателями это невозможно. «Власти должны создать понятные юридические правила с точки зрения защиты интересов аграрных/пищевых компаний и их потенциальных инвесторов», - добавил эксперт.

«В 2010-м мы увидели в агросекторе лишь несколько крупных сделок, связанных с выходом агрохолдингов на IPO и привлечением ими евробондов. Следующий год для украинских пищевых компаний должен стать более урожайным — объемы привлеченных средств отечественными агропромышленными предприятиями в ходе размещения своих акций на Лондонской и Варшавской фондовых биржах могут продемонстрировать двукратный рост», - прогнозирует В.КЛИМЕНКО.

По мнению генерального директора инвестиционной компании Adamant Investments Елены ВЕЛИКОЙ, «очень важно, как государство будет защищать интересы Украины, наращивающей свою долю на международных рынках сельхозпродукции». «Однако пиар-поддержка страны в целом и проводимых в ней реформ в частности — это только один аспект. Другой — это ежедневная структурная работа — формирование товарных рынков, развитие инструментов работы с сырьевыми активами (фьючерсы, форварды) и многое другое, что делает рынок более цивилизованным и привлекает международных инвесторов», - подытожила она.