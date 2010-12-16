Аграрный фонд законтрактовал 100 тыс. тонн сахара – Минэкономики

Аграрный фонд Украины законтрактовал 100 тыс. тонн сахара. Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель министра экономики Украины Михаил РУСИНСКИЙ сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«На сегодня Аграрный фонд, впервые за последние годы, законтрактовал 100 тыс. тонн сахара. У нас месячное потребление сахара составляет порядка 150 тыс. тонн, по сути, на месяц Аграрный фонд законтрактовал», - сообщил М.РУСИНСКИЙ.

Он не назвал уровень цен, отметив, что они «приемлемые». «У правительства есть инструмент товарных интервенций как элемент рыночного влияния на цену сахара», - добавил он.

По словам М.РУСИНСКОГО, заявления о дефиците сахара в текущем маркетинговом году необоснованны. «Потребление в Украине – 1,8 млн. тонн сахара. На сегодня уже произведено более 1,5 млн. тонн (по данным на 14 декабря). Соответственно, около 250-270 тыс. тонн не покрывается. У нас есть обязательство перед ВТО порядка 260 тыс. тонн завезти сахара-сырца по нулевой ставке. Скорее всего, этот сахар-сырец зайдет. Кроме того, порядка 50-70 тыс. тонн уже завезено из Беларуси. Поэтому говорить о сверхдефиците сахара не стоит», - заверил М.РУСИНСКИЙ.