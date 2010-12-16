На Сумщине зафиксирован случай коровьего бешенства
17:45, 16 декабря 2010Агро
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В селе Подопригоры Лебединского района Сумской области на молочнотоварной ферме зафиксирован случай коровьего бешенства.
Как сообщили УНИАН в областном управлении ветеринарной медицины, скорее всего, корову укусила больная лисица, но причин для беспокойства в регионе нет, так как это единичный случай, а не эпидемия.
После обнаружения инфекции головной мозг коровы был отправлен в лабораторию на обследование, а труп сожжен. Все остальные животные на ферме и персонал прошли курс вакцинации. Молоко, получаемое на ферме, подвергается обязательной пастеризации.
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