На Сумщине зафиксирован случай коровьего бешенства

В селе Подопригоры Лебединского района Сумской области на молочнотоварной ферме зафиксирован случай коровьего бешенства.

Как сообщили УНИАН в областном управлении ветеринарной медицины, скорее всего, корову укусила больная лисица, но причин для беспокойства в регионе нет, так как это единичный случай, а не эпидемия.

После обнаружения инфекции головной мозг коровы был отправлен в лабораторию на обследование, а труп сожжен. Все остальные животные на ферме и персонал прошли курс вакцинации. Молоко, получаемое на ферме, подвергается обязательной пастеризации.