«Нибулон» планирует построить три зерновых перегрузочных комплекса

Николаевское ООО СП «Нибулон» планирует построить в Херсонской области 3 зерновых перегрузочных комплекса.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Херсонской облгосадминистрации, к руководству ОГА обратился «Нибулон» с просьбой способствовать выделению земельных участков для строительства зерновых перегрузочных комплексов в Бериславском, Нововоронцовском районах области, а также в райцентре Геническ.

По данному поводу в среду, 15 декабря, в Херсонской ОГА состоялось совещание под председательством губернатора Николая КОСТЯКА с участием представителей ООО СП «Нибулон».

Как отмечают в пресс-службе, руководство ОГА готово содействовать «Нибулону» в выделении земельных участков в районах области для строительства перегрузочных терминалов предприятием ООО СП „Нибулон" и оформления разрешительных документов, необходимых для начала строительства перегрузочных комплексов. В то же время херсонские чиновники рассчитывают на размещение заказов на строительство причалов-доков на Херсонском государственном заводе „Паллада", привлечение производственных мощностей судостроительных и судоремонтных предприятий Херсонской области к строительству судов, необходимых для транспортировки зерна с перегрузочных комплексов „Нибулона", а также привлечение производственных мощностей строительно-монтажных предприятий области к выполнению работ на строительстве указанных объектов.

Кроме того, планируется проведение общественного обсуждения в районах области относительно строительства перегрузочных терминалов.

Переговоры будут продолжены, сообщает пресс-служба.

Справка УНИАН. ООО СП "Нибулон" – совместное украинско-венгерско-английское сельскохозяйственное предприятие, созданное в 1991 году. Является одним из крупнейших сельскохозяйственных товаропроизводителей в Украине и зернотрейдером. Предприятие имеет 36 филиалов в 11 регионах страны и обрабатывает более 70 тыс. га земли.

В 2009 году "Нибулон" начал реализацию инвестиционного проекта по строительству семи элеваторов, общая мощность которых превысит 250 тыс. т, созданию собственного флота дедвейтом 100 тыс. т и строительству буксиров.

В 2008/09 компания экспортировала 4,6 млн т зерновых и масличных культур, в 2009/2010 МГ – 4,8 млн т.