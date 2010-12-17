Предприятия Винницкой области увеличили производство молока на 10%

Молокоперерабатывающие предприятия Винницкой области в январе-ноябре этого года, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, увеличили производство молока на 9,88% или на 21,849 тыс. тонн – до 243,005 тыс. тонн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил первый заместитель председателя Винницкой областной государственной администрации Иван МОВЧАН.

Рост производства молока в январе-ноябре 2010 года связан с ростом спроса.

В то же время, в ноябре 2010 г., по сравнению с ноябрем 2009 г., производство молока сократилось на 32,9% или на 5,143 тыс. тонн, а по сравнению с октябрем 2010 года, спад производства составил 10,89% или 2,539 тыс. тонн.

Справка УНИАН. Крупнейшими производителями молочной продукции в Винницкой области являются Тульчинский маслосырзавод, молокоперерабатывающее предприятие "Литинский молочный завод", Вапнярский молокозавод, Бершадский молокозавод. В целом производством кисломолочной продукции в Винницкой области занимаются 9 предприятий. На долю предприятий производителей молочной продукции приходится около 15% общеукраинского объема.