"Кременчугмясо" увеличило производство колбас на 25%

ОАО "Кременчугмясо" (Кременчуг, Полтавской обл.) по итогам 11 месяцев т.г. увеличило объем производства колбасных изделий на 25,1% или на 2,2 тыс. тонн - до 11,1 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщили на предприятии.

Отмечается, что "Кременчугмясо" за 11 месяцев т.г., по сравнению с соответствующим периодом 2009 г., увеличило объемы производства в сопоставимых ценах на 27,7% - до 401,806 млн грн.

Справка УНИАН. ОАО "Кременчугмясо" производит 220 наименований различных колбасных изделий, копченостей и около 100 видов мясных полуфабрикатов под торговой маркой "Фарро", продает продукцию на внутреннем рынке и во всех регионах Украины.

Напомним, в 2009 г., по сравнению с 2008 г., предприятие сократило производство колбасных изделий на 10,9% или на 1,229 тыс. т - до 10,043 тыс. т.