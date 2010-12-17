В Сумской обл. продажа сельхозпродуктов выросла на 9,7% при росте цен на 10,1%

В Сумской области продажа сельскохозяйственных продуктов на рынках за январь-ноябрь 2010 г. против января-ноября 2009 г. увеличилась на 9,7%, при этом цены выросли на 10,1%.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Сумской области.

Продукты животноводства подешевели на 0,1%, их продажи увеличились на 15,7%. Продажа продуктов растениеводства увеличилась на 1,2% при росте цен на 26,7%.

В частности, при росте цен на свежие фрукты и ягоды на 9,6% их продажа сократилась на 2%. Продажа остальных видов растениеводства увеличились: сахара - на 1,9% (при росте цен на 73%), картофеля - на 3,6% (70,9%), лука репчатого - на 4,1% (108,1%), чеснока - на 9,1% (105,7%), масла подсолнечного - на 14,7% (21,2%), мучных изделий - на 8,6% (19%), крупяных - на 11% (27,6%), свеклы - на 9,3% (92,6%). В то же время рост продаж картофеля в ноябре 2010г. к ноябрю 2009г. составил 1,9%, при этом продажа увеличилась на 116,1%.

Одновременно из продуктов животноводства сократились продажи только яиц - на 34,6% при росте цен на 6,6%. Остались на том же уровне к январю-ноябрю 2009г. продажи масла животного при росте цен на 87,7%.

Продажа остальных продуктов увеличилась: сметаны - на 37,1% (при росте цен на 25,4%), творога - на 23,3% (23,3%), молока свежего - на 2,2% (40,9%), говядины - на 17,4% (2,9%), мяса птицы - на 9,5% (6%). Также за январь-ноябрь 2010 г. против января-ноября 2009 г. сократились цены на свинину - на 4%, что повлекло увеличение продаж на 25,8%, а также сала - на 4,3% (рост продаж - 28%).