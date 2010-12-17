В Украине производство хлебобулочных изделий сократилось на 2,1%

В Украине в январе-ноябре этого года объемы производства хлебобулочных изделий сократились на 2,1%, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, и составили 1,572 млн. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, в ноябре т.г. в стране было произведено 145 тыс. тонн хлебобулочных изделий, что на 5,1% меньше, чем в октябре 2010 года, и на 3,7% больше, чем в ноябре 2009 года.

Как сообщал УНИАН, в 2009 году производство хлебобулочных изделий в Украине составило 1,754 млн. тонн, что на 7,9% меньше, чем в 2008 году.