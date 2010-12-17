Производство колбас в Украине выросло на 2,9%

В Украине производство колбасных изделий по итогам января-ноября 2010 года составило 246 тыс. тонн, что на 2,9% больше, чем за аналогичный период 2009 года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, в ноябре т.г. в стране было произведено 22,5 тыс. тонн колбас, что на 5% меньше, чем в октябре 2010 года, и на 15,7% больше, чем в ноябре 2009 года.

Справка УНИАН. Производство колбасных изделий в Украине в 2009 году выросло на 19,3% – до 260 тыс. тонн, в 2008 году – на 0,7%, до 322 тыс. тонн.