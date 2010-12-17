Производство обработанного молока выросло на 6,8%

В Украине по итогам января-ноября этого года производство жидкого обработанного молока увеличилось на 6,8%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и составило 748 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, в ноябре т.г. было произведено 66,3 тыс. тонн молока, что на 5,9% меньше, чем в октябре 2010 года, и на 14,8% больше, чем в ноябре 2009 года.

Как сообщал УНИАН, в Украине по итогам 2009 года производство жидкого обработанного молока сократилось на 4,3% по сравнению с 2008 годом – до 758 тыс. тонн.