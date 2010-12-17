Производство сливочного масла выросло на 5,2%

В Украине по итогам января-ноября этого года произведено 74,5 тыс. тонн сливочного масла, что на 5,2% больше, чем за аналогичный период 2009 года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, в ноябре т.г. было произведено 5,3 тыс. тонн сливочного масла, что на 26,7% меньше, чем в октябре 2010 года, и на 18,9% больше, чем в ноябре 2009 года.

Как сообщал УНИАН, по итогам 2009 года в Украине было произведено 74,5 тыс. тонн сливочного масла, что на 12% меньше, чем в 2008 году.