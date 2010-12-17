В Украине производство соков и нектаров немного выросло

В Украине производство фруктовых, овощных соков и нектаров по итогам января-ноября 2010 года составило 665 тыс. тонн, что на 0,2% больше, чем за аналогичный период 2009 года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, в ноябре т.г. в стране было произведено 59,7 тыс. тонн соков и нектаров, что на 11,1% меньше, чем в октябре 2010 года, и на 37,7% больше, чем в ноябре 2009 года.

Как сообщал УНИАН, в 2009 году производство фруктовых, овощных соков и нектаров в Украине составило 702 тыс. тонн, что на 28% меньше, чем в 2008 году.