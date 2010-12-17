В Украине производство сигарет за 11 месяцев сократилось на 10,3%

В Украине производство сигарет, содержащих табак или смесь табака с заменителями табака, по итогам января-ноября 2010 года составило 93,1 млрд. штук, что на 10,3% меньше аналогичного показателя 2009 года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, в ноябре т.г. в стране произведено 7,9 млрд. штук сигарет, что на 4% больше, чем в октябре 2010 года, и на 7,7% меньше, чем в ноябре 2009 года.