В Украине производство шоколада за 11 месяцев выросло на 6%, кондитерских изделий – снизилось на 6%

В Украине в январе-ноябре т.г. производство шоколада и продуктов, содержащих какао, выросло на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года и составило 309 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

В ноябре т.г. производство шоколада составило 37,9 тыс. тонн, что на 4,7% меньше, чем в октябре 2010 года, и на 3,9% больше, чем в ноябре 2009 года.

Производство кондитерских изделий из сахара, включая белый шоколад, в январе-ноябре т.г. снизилось на 6% по сравнению с январем-ноябрем 2009 г. – до 228 тыс. тонн.

Производство кондитерских изделий в ноябре т.г. составило 21,5 тыс. тонн, что на 8,3% меньше, чем в октябре 2010 года, и на 0,1% больше, чем в ноябре 2009 года.

Как сообщал УНИАН, производство шоколада в Украине в 2007 году выросло на 8,8% – до 327 тыс. тонн, кондитерских изделий – на 6,1%, до 253 тыс. тонн.

В 2008 году производство шоколада в Украине увеличилось на 5,3% – до 345 тыс. тонн, кондитерских изделий – сократилось на 2%, до 249 тыс. тонн.